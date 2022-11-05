القبض على متهم في خطف امرأة وأطفالها في طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، القبض على خاطف امرأة وثلاثة من أطفالها بطرابلس لإرغام ذويهم على الوفاء بمديونية ترتبت في ذمة رب الأسرة.

وأوضح المكتب في بلاغ، أن النائب العام المستشار الصديق الصور تابع ما ذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول الواقعة ووجه بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ وخاصة المتعلقة بنشاط المشتبه بارتكابه الواقعة وتَتَبُّعِه؛ وتحديد مكان وجود المرأة والأطفال.

وأضاف المكتب أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ تمكن من تحديد هوية المشتبه به الذي تم القبض عليه من قبل أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن تاجوراء؛ ومكتب البحث الجنائي تاجوراء؛ مشيرا إلى أن أحد وكلاء النائب العام تولى متابعة القضية واتخاذ ما يكفل معالجة ما تكشف من نتائج.

من جهتها أيضاً أكدت مديرية أمن تاجوراء أن المرأة وأطفالها موجودين في المديرية وبصحة جيدة والشخص المطلوب لهذه القضية موجود داخل المديرية.