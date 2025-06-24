مكتب النائب العام يُعلن حبس 10 أفراد من مجموعة «العمو»

أعلن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، حبس 10 متهمين من أفراد التشكيل العصابي الموسوم عند السكان محلياً بـ(مجموعة العَمُّو)، وإصدار أوامر ضبط لبقية أفراد التشكيل.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى ضد أفراد التشكيل، فباشر إطار اللجنة إجراءات تحقيق واقعات القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج نطاق القانون، وتهريب المهاجرين؛ والاتجار: بالبشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة، وسائر الانتهاكات المنسوبة إلى قادة التشكيل وأفراده والجماعات المرتبطة به.

واستوفى المحققون بحث واقعات تنظيم هجرة غير مشروعة؛ باستجواب المقبوض عليهم من القائمين على النشاط؛ ومعاينة محل إدارته؛ وضبط قوارب نقل المهاجرين عبر البحر؛ ومعالجة أوضاع 280 مهاجراً أرسلوا إلى مراكز إيواء غير احتجازية؛ وكذلك تحقيق واقعتي قتل عمد؛ وتدخل متهمين آخرين في استمرار حجز حرية مختطَفين.

وقد انتهت النيابة العامة إلى حبس 10 متهمين على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية أفراد التشكيل.