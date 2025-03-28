مكتب النائب العام يُوجّه بالإفراج عن 538 محكوماً

وجهت النيابة العامة “بالإفراج عن 538 نزيلاً في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها”.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “إلحاقاً بإجراء مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، تمَّمت هيئة النيابة العامة مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها في مواجهتهم، وعقب التزام خمسمائة وثمانية وثلاثين نزيلاً بسداد الغرامات المستحقة؛ وجَّهت النيابة العامة بالإفراج عنهم يوم الجمعة 28 رمضان 1446 هـ، الموافق 28 / 3 / 2025”.