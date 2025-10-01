مكتب تمكين المرأة يتابع مع مؤسسة GIZ أنشطة دعم وتمكين المرأة

عقدت مديرة مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، مبروكة زريق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع منسق ملف المرأة بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عبد المنعم الشعافي، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة دعم وتمكين المرأة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم البلديات في ليبيا (SML3).

وجرى الاجتماع بحضور مسؤولة ملف المرأة بمكتب التعاون الدولي، وفريق عمل مكتب تمكين المرأة، وبالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات.

وتركز اللقاء على استعراض سير العمل في الأنشطة المخططة، ومناقشة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية، إلى جانب مراجعة التوصيات والملاحظات المتعلقة بالنشاطات الحالية والمستقبلية، بما يعزز دور المرأة في التنمية المحلية.

وأكدت زريق خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع مؤسسة GIZ في دعم جهود الوزارة لتمكين المرأة على مستوى البلديات، مشيدةً بالدور الذي تلعبه المؤسسة في توفير الدعم الفني واللوجستي.

من جهته، جدد الشعافي التزام المؤسسة الألمانية بمواصلة دعم برامج تمكين المرأة في ليبيا، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح الأنشطة وتحقيق الأهداف المرجوة.