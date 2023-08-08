مكتب رئاسة مجلس الدولة الجديد يعقد اجتماعه الأول

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعه الأول، مساء الاثنين، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبعضوية نائبيه مسعود اعبيد وعمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع خُصِص لاعتماد نتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى مناقشة مواعيد الاجتماعات الدورية الخاصة بمكتب الرئاسة والاجتماعات مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس.

هذا وقرر مكتب الرئاسة، عقد اجتماعات مكتب الرئاسة كل أسبوع، وعقد الاجتماعات مع رؤساء اللجان كل شهر.