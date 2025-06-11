مكتب شؤون حجاج ليبيا ينجز توزيع 24 ألف وجبة للحجاج في المشاعر المقدسة

بعد انتهاء موسم حج 1446هـ، تم الإعلان عن أبرز الخدمات التموينية التي قُدمت للحجاج الليبيين في المشاعر المقدسة (عرفات، مزدلفة، ومنى) ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة شؤون الحجاج.

وبحسب منصة حكومتنا، شملت الإحصائية توزيع وجبات جافة ومشروبات وفواكه، حيث تم استلام وتوزيع 16,760 وجبة جافة في مشعري عرفات ومزدلفة، إضافة إلى 7,800 وجبة جافة في مشعر منى.

كما تم توزيع أكثر من 6,000 حبة فاكهة متنوعة (تفاح وبرتقال) لتلبية احتياجات الحجاج الغذائية، إلى جانب توفير مشروبات باردة وساخنة ومياه وعصائر وحليب بشكل مستمر طوال فترة الحج.

وفي إطار تحسين جودة الخدمة، تم توفير عمالة نسائية مختصة لخدمة الحجاج الليبيين، بالإضافة إلى عمالة مؤهلة وكافية لضمان سير العمل بكفاءة عالية.

تفاصيل توزيع الوجبات:

في مزدلفة تم توزيع 8,930 وجبة جافة في مخيمي 7 و8،

في عرفات تم توزيع 7,830 وجبة جافة بين المخيمين،

في منى تم توزيع 7,800 وجبة في المخيمين 7 و8.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود مكتب شؤون حجاج ليبيا بالتعاون مع منصة حكومتنا لضمان راحة الحجاج وتأمين حاجاتهم خلال أداء مناسك الحج.