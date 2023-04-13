مكتب «لارمو» ينضم إلى شبكة مكافحة الفساد العالمية

أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) عن تحصله على عضوية رسمية في شبكة التشغيل العالمية التابعة للأمم المتحدة لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد (GlobE).



وبحسب ما أفاد المكتب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه الشبكة تهدف إلى تطوير أدوات سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة.

وانضم أكثر من 55 دولة و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم إلى شبكة “GlobE” التي تعد الأبرز من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد منذ تدشينها في شهر يونيو من العام الماضي بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

وعلق مدير عام (لارمو) الدكتور محمد رمضان المنسلي قائلاً: “هذه خطوة مهمة جديدة في عملنا مع المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم والتي ستساعدنا في تحقيق هدفنا المتمثل في استعادة الأصول الليبية وإدارتها بطريقة تعود بالنفع على جميع الليبيين”.

يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.