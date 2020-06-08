مكونات أوباري المدنية والعسكرية تُجدد تأييدها لحكومة الوفاق

أعلنت المكونات المدنية والعسكرية والأمنية في مدينة أوباري جنوب ليبيا، اليوم الاثنين، تأييدها وتمسكها بحكومة الوفاق الوطني، مبدئة استعدادها للعمل على استعادة السيادة الوطنية.

وباركت مكونات أوباري في بيان مرئي، انتصارات قوات عملية بركان الغضب وصدهم لعدوان عناصر حفتر على العاصمة طرابلس.

وجاء في البيان: “نجدد تأييدنا وتمسكنا بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ونبارك الانتصارات التي تحققت على أيدي جيشنا وثورانا البواسل في رد العدوان على عاصمتنا، والانتصار على مشروع قوى البغي والطغيان التي تسعى إلى تدمير بلادنا وإعادة تمكين حكم الفرد”.

وأضاف: “كما نعلن أننا على أهبة الاستعداد للعمل على استعادة الوطن وهيبته وسيادته، بما يحقق للشعب الليبي الحرية فوق أرضه بدون وصاية من أحد”.

وأكد البيان أن “قواتنا العسكرية والقوة المساندة رهن إشارة آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق”.