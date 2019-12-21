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مكونات الزنتان تضع جميع إمكانياتها تحت تصرف حكومة «الوفاق» لحسم معركة الدفاع عن العاصمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 ديسمبر 2019 - 19:26
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شدد البيان على رفض توظيف الخطاب الديني لاستحلال دماء المسلمين. [سوشيال ميديا]
أعلنت القوى الفاعلة بمدينة الزنتان، عن وضع جميع إمكانيات المدينة العسكرية والسياسية والاجتماعية تحت تصرف حكومة الوفاق لحسم معركة الدفاع عن العاصمة.

جاء ذلك في بيان مشترك، السبت، للمجلس البلدي وأعضاء مجلسي النواب والدولة والمجلسين العسكري والأعيان واللجنة الاجتماعية وأعضاء مجلس أعيان المنطقة الغربية والمثقفين والنشطاء ومكونات المجتمع المدني بمدينة الزنتان.

وأعربت القوى الفاعلة بمدينة الزنتان عن تأييدها لاعتماد حكومة الوفاق مذكرة التفاهم بشقيها المدني والأمني مع تركيا.

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وشدد البيان على رفض توظيف الخطاب الديني لاستحلال دماء المسلمين؛ والرفض القاطع لوصاية السيسي وآل سعود وآل زايد وفرنسا وروسيا على ليبيا، وفق نص البيان.

كما رفض البيان رفضًا قاطعًا العودة بليبيا إلى عهود الاستبداد والشمولية، وتكميم الأفواه واختزال ليبيا في شخص الحاكم المستبد، بحسب البيان.

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