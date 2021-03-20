مكونات الطوارق المجتمعة في أوباري تُؤكد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية لإرساء دعائم السلم والمصالحة

أكد قادة ومشايخ الطوارق المجتمعون في أوباري، دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في عملها على إرساء دعائم السلم والمصالحة في كافة ربوع الوطن في ليبيا واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها.

ودعا مشايخ وقادة الطوارق في بيان ـصدروه عقب اجتماعهم الجمعة، في مدينة أوباري، حكومة الوحدة الوطنية إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل في رفع معاناة الليبيين جميعا وخاصة الطوارق فيما يتعلق بقضية الأسر المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية.

واتفق مشايخ وقادة قبائل الطوارق في البيان المشترك على توحيد المجلسين الاجتماعي والأعلى في “جسم واحد” يمثلهم، مؤكدين أن لا علاقة له بأية تجاذبات سياسية وأن قضيتهم هي قضية وطن.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الشيخ أبوبكر الفقي انقدزان، ورئيس المجلس الاجتماعي الأعلى للطوارق الشيخ مولاى قديدي، ومشايخ الطوارق وأعضاء المجلسين.

شاهد | أحد مشايخ #الطوارق يؤكد عقب اجتماع لهم بمدينة #أوباري تأييدهم لحكومة الوحدة الوطنية، ويقول نتوسم فيها الخير للم شتات الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين.#ليبيا pic.twitter.com/jyBXOS7ium — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 19, 2021

الجمعة 19/مارس /2021 مذكرة التفاهم لاجتماع المجلسين الاجتماعي والاعلي لقبائل الطوارق ليبيا بمنطقة أوباري.. تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي بالمجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق ليبيا‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١

الجمعة 19/مارس /2021 البيان الختامي لاجتماع المجلسين الاجتماعي والاعلي لقبائل الطوارق ليبيا بمنطقة أوباري.. تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي بالمجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق ليبيا‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١