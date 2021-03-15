مكونات برقة تُطالب بالتحقيق في كل الأعمال «الإرهابية» التي هزت بنغازي

دعت مكونات برقة الاجتماعية والسياسية والحقوقية بفتح تحقيق في كل الأعمال التي وصفتها بـ”الإرهابية” التي هزت الشارع في بنغازي بصفة خاصة وبرقة عامة،

وطالبت المكونات في بيان لها اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، والناشط الحقوقي أحمد الكوافي، وجريمة تفجير أبريك اللواطي، ومحمود موسي العبروقي، واغتيال الناشطة حنان البرعصي.

واستنكرت مكونات برقة “ما حدث من عار وكارثة وهي التهجم على النساء الآمنات في بيوتهن والذي لم يقم به حتى أبو جهل”، بحسب وصف البيان.

ودعا البيان إلى الكشف عن جميع السجون السرية في برقة بصفة عامة، ومعرفة مصير كل المختطفين ومعاقبة من قاموا بالخطف أو أمروا به.

كما دعا البيان إلى عدم تحرك أي مركبة عسكرية لا تحمل الشعار الدال على تبعيتها أو معتمة الزجاج، إضافة إلى إخراج جميع الكتائب والتشكيلات العسكرية من بنغازي وتسلم وزارة الداخلية تأمين المدينة.

هذا وبارك البيان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، داعيا إلى المصالحة الوطنية وعودة المهجرين في الداخل والخارج إلى ديارهم وإطلاق المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أي إدانة.