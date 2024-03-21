مكونات زوارة تُطالب حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل

طالب أعيان وحكماء والمجلسين البلدي والعسكري زوارة ومكونات زوارة الكبرى، من حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل ووضع حد لما وصفوه بتجاوزات وزير الداخلية تجاه أهالي المدينة.

وأهابت المكونات في بيان مرئي، المناطق الأخرى بإبعاد أبنائهم من أن يزج بهم وزير الداخلية في مؤامرات شخصية دون الاهتمام بمصيرهم، بحسب وصف البيان.

وأكدت مكونات زوارة في بيانها، بأنها ستواجه بالقوة كل من يعتدي على الأهالي، وطالبت مجالس الوزراء والدولة والرئاسي بتحمل مسؤولياتهم.

وهدد البيان بأنه في حال لم تتدخل الحكومة سيتم اللجوء إلى العصيان المدني من مليتة شرقا حتى رأس إجدير غربا.

⁧‏‏ⵣ زوارة بين قوسين ⵣ بيان بلدية زوارة والغرفة العسكرية واعيان وحكماء المدينة وجميع مؤوسساتها ومكوناتها بشأن الأحداث الأخيرة في المعبر البري راس اجدير الواقع في حدود بلدية زوارة الكبري . تم النشر بواسطة ‏زوارة بين قوسين‏ في الأربعاء، ٢٠ مارس ٢٠٢٤