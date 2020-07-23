مكونات سبها ترفض الزج بالقبيلة في الشأن السياسي

رفضت مكونات مدينة سبها الزج بالقبيلة في الشأن السياسي، وطالبت بأن يقتصر دورها فقط على الجانب الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان لأعضاء حَراك الثامن من ربمضان وبعض قبائل ومنتسبي المجتمع المدني بمدينة سبها، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وجاء البيان رداً على ما قام به بعض من يسمون أنفسهم بشيوخ القبائل والدين هم في الحقيقة بقايا ما كان يسمى بالقيادات الشعبية، وأدعائهم أنهم يمثلون القبائل الليبية للعب بورقة القبائل لدعم مجرم الحرب حفتر ومشروعه السلطوي، وتجاوز الأجسام الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية الذي اعترف به العالم، وفقاً لنص البيان.

وأضاف البيان: “نحن في الجنوب الليبي من الوطن الغالي لن نفرط في ذرة تراب مهما تكالب الأعداء وسنكون سدا منيعاً للحفاظ على الوطن ووحدة ترابه”.

وأشارت مكونات سبها إلى أن ما قام به من وصفتهم ببعض السفهاء من القبائل الليبية من خلال سلوكياتهم الخيانية والتي تنم عن ضعف شخصياتهم نتيجة للإرهاب والقهر الذي تعرضوا له من حفتر واتباعه سيظل وصمة عار في جبينهم إلى نهاية أعمارهم.

وتابعت: “إن ما قام به هؤلاء المغلوبون على أمرهم سيرتد ضرره على أهلنا في المنطقة الشرقية بتهجيرهم من أرضهم أولاً ومن ثم فصل جزء غالٍ من الوطن بطريقة ناعمة”.

هذا وطالب البيان حكومة الوفاق الوطني بمخاطبة النائب العام لإصدار مذكرات قبض وجلب لهؤلاء البيادق ومقاضتهم قانونياً، بحس البيان.