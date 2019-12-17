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مكونات طرابلس الكبرى تدعو إلى التعبئة العامة لصد عدوان حفتر

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 ديسمبر 2019 - 21:17
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شدد البيان على التمسك بمدنية الدولة ورفض عسكرتها. [ليبيا الأحرار]
دعت بلديات والمكونات المدنية والعسكرية طرابلس الكبرى، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة وحكماء وأعيان العاصمة، إلى التعبئة العامة لحسم معركة صد عدوان قوات حفتر.

جاء ذلك في بيان الثلاثاء، رحبت فيه مكونات طرابلس الكبرى، بحالة النفير العام التي أعلنها عدد من المدن والمناطق لإنهاء عدوان حفتر.

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ودعا البيان، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي لإصدار تعليماته للتعبئة العامة، لحسم معركة الدفاع عن طرابلس ودحر العدوان.

هذا وشدد البيان على التمسك بمدنية الدولة ورفض عسكرتها، ورفض منح أي مستقبل لحفتر في ليبيا كونه مجر م حرب، بحسب  البيان.

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