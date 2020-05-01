مكونات مدينة سبها تُؤكد دعمها لشرعية الاتفاق السياسي ورفض حكم العسكر

أكد عدد من ثوار وأهالي وأعيان مدينة سبها ومؤسسات المجتمع المدني، دعمهم لعملية بركان الغضب وشرعية الاتفاق السياسي ورفض حكم العسكر.

جاء ذلك في بيان صُدِر اليوم الخميس، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

وأكد البيان على التمسك بالاتفاق السياسي كمرجعية للحل السياسي في ليبيا والذي نتج عنه كل من مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.

كما أكد البيان على التمسك بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج.

وأدانت مكونات مدينة سبها بأشد العبارات القصف العشوائي المدمر بكل أنواع الأسلحة للمدنيين في طرابلس من نساء وشيوخ وأطفال، وتدمير للبنية التحتية للعاصمة كالمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وأعلنت المكونات رفضها التام للعودة إلى الحكم العسكري والتمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور معتمد للبلاد.

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