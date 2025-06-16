ملاحقة إلكترونية.. أبل وشرطة لوس أنجلوس تضربان بيد من حديد ضد سرقة آيفون

فعّلت شركة “أبل” إجراءاتها الأمنية الذكية لتعقب مجموعة من أجهزة آيفون سُرقت من متجرها “Apple Tower Theatre” في وسط مدينة لوس أنجلوس، بعد أن اقتحمه لصوص خلال موجة احتجاجات شهدتها المدينة على خلفية إجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ونشر قوات من الحرس الوطني.

وبحسب مقطع مصور نشره المدون ماريو نوفل، فإن عدداً من اللصوص تمكنوا من دخول المتجر الشهير وسرقة أجهزة إلكترونية، من بينها هواتف آيفون، قبل أن تظهر على شاشات الأجهزة فور تشغيلها رسالة أمنية تقول: “يرجى إعادة الجهاز إلى Apple Tower Theatre.. لقد تم تعطيل هذا الجهاز ويتم تعقبه.. سيتم إخطار السلطات المحلية.”

وتعتمد “أبل” نظاماً أمنياً متقدماً يتيح لها تعطيل الأجهزة عن بُعد وتتبع موقعها، مما ساهم في إحباط عملية السرقة جزئياً. كما أفادت تقارير إعلامية بأن بعض الهواتف أصدرت أصوات إنذار عالية عند محاولة تشغيلها، ما دفع عدداً من اللصوص إلى الفرار.

وأكد الضابط في شرطة لوس أنجلوس، كريس ميلر، أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن على خلفية الحادثة، مشيراً إلى أنه تم توقيف امرأة في موقع المتجر، إضافة إلى احتجاز شخصين آخرين بتهمة النهب، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية باقي المتورطين.

الحادثة لقيت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن “أبل” وجهت رسالة واضحة بعدم التهاون مع محاولات السرقة، حتى في ظل الاضطرابات، وأظهرت مدى تطور إمكانياتها التقنية في حماية منتجاتها.

من جانبها، شددت السلطات المحلية على استمرارها في ملاحقة المتورطين بالتعاون مع الشركات المتضررة، وعلى رأسها “أبل”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يثبت تورطهم في أعمال النهب والتخريب.

يُذكر أن متجر “Apple Tower Theatre” يُعد من أبرز متاجر الشركة في لوس أنجلوس، ويقع داخل مبنى تاريخي جرى ترميمه وافتتاحه عام 2021، ليجمع بين التصميم المعماري الكلاسيكي والتجربة التقنية الحديثة.