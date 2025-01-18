ملايين الأمريكيين من دون «تيك توك».. والشركة تصدر بياناً عاجلاً

أيدت المحكمة العليا في أمريكا، قانونا جديدا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ويهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي.

وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا، “إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة “بايت دانس” (ByteDance) بيع تطبيق مشاركة الفيديو بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر”.

وأكدت المحكمة، أن “القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف لحماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة”.

وبحسب موقع “CBS” الإخباري، أضاف البيان: “بينما يوفر “تيك توك”، منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”.

وبحسب الشبكة، “فإن القانون الذي أُطلق عليه “قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات التحكم الأجنبية”، يفرض على “تيك توك” قطع علاقاته مع الشركة الأم “بايت دانس” أو مواجهة الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة”.

في السياق، أعلن البيت الأبيض، أن “القرار النهائي بشأن مصير منصة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” في الولايات المتحدة يجب أن تتخذه الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب”.

وقال البيت الأبيض في بيان: “نظرا للإطار الزمني، فإن الإدارة الحالية تدرك أن العمل على تنفيذ القانون حول المنصة سوف يقع على عاتق الإدارة القادمة”.

“تيك توك” تهدد بتعليق عملها في الولايات المتحدة

هددت شركة “تيك توك”، “بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية حظر التطبيق، ما لم تبعه شركتها الأم الصينية “بايت دانس” لجهة أمريكية”.

وأصدرت شركة “تيك توك” بيانا قالت فيه: “إن البيانات الصادرة اليوم من كل من البيت الأبيض بقيادة بايدن ووزارة العدل لم تقدم الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة وهم جزء لا يتجزأ من استمرار إتاحة تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي”.

وأضاف البيان: “إذا لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا حاسما لإرضاء مقدمي الخدمة الأكثر أهمية لضمان عدم التنفيذ (للحظر)، سيضطر تيك توك للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير”.

وكان ترامب قد علق على قرار المحكمة العليا والبيت الأبيض، حيث قال لشبكة “CNN”: إنه سيتخذ القرار بنفسه، مضيفا: “في نهاية المطاف الأمر كله يعتمد علي، لذلك سوف ترون ما سأفعله”.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد مكالمة مع الرئيس الصيني “إنه يتوقع أن تحل بلاده العديد من المشاكل العالقة مع الصين”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية،أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه “بايت دانس” على بيع تيك توك بحلول 19يناير 2025، وكان “دونالد ترامب” الذي يتولى الرئاسة الأمريكية مرة جديدة، حاول حظر تيك توك في نهاية ولايته الأولى في 2020 باسم “الأمن القومي” أيضا، لكنه عاد عن مواقفه هذه مؤكدا أن “لديه ضعف” تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.