ملايين «الإعانات» بالولايات المتحدة تنتهي صلاحيتها اليوم بسبب ترامب

بعد رفض ترامب التوقيع على القانون الجديد.. ملايين الإعانات في الولايات المتحدة تنتهي صلاحيتها اليوم السبت.

تنتهي صلاحية ملايين إعانات البطالة للأمريكيين، اليوم السبت، وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على قانون بقيمة 2.3 تريليون دولار، كمساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

وباستمرار قرار رفض ترامب، قد يفقد حوالي 14 مليون مواطن في الولايات المتحدة هذه الإعانات، وفقا لبيانات وزارة العمل، حيث سيبدأ وقف العمل الجزئي للحكومة الأمريكية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت قبل ذلك، وفقا ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة رويترز”.

وبحسب الوكالة، فاجأ ترامب الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على حد سواء، بعدما أشار في وقت سابق إلى أنه غير راض عن الفاتورة الضخمة في مشروع التمويل الجديد، التي توفر 892 مليار دولار للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، بما في ذلك تمديد إعانات البطالة الخاصة التي تنتهي في 26 ديسمبر، و 1.4 تريليون دولار للإنفاق الحكومي العادي، حيث اتفق الجمهوريون والديمقراطيون بعد شهور من الجدل، على التمويل في نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من البيت الأبيض، إذ لم يعترض ترامب، على البنود قبل أن يصوت عليها الكونغرس مساء الاثنين الماضي.

ولفت الرئيس الأمريكي الحالي إلى أن “مشروع القانون يعطي الكثير من الأموال للمصالح الخاصة، والمشاريع الثقافية، والمساعدات الخارجية، في حين أن شيكاته التحفيزية البالغة 600 دولار لكل فرد من ملايين الأمريكيين المكافحين كانت صغيرة للغاية”، مطالبا برفعها إلى 2000 دولار.

وقال أمس: “لماذا لا يريد السياسيون إعطاء الناس 2000 دولار ، بدلا من 600 دولار فقط؟ أعطوا شعبنا المال!

كما يتفق العديد من الاقتصاديين على أن مساعدات مشروع القانون منخفضة للغاية، لكنهم يقولون إن الدعم الفوري لا يزال موضع ترحيب وضروري، حسب “رويترز”.

وأوضح مصدر مطلع للوكالة أن اعتراض ترامب على مشروع القانون فاجأ العديد من مسؤولي البيت الأبيض، فيما استراتيجيته لمشروع القانون لا تزال غير واضحة، إلا أنه لم يستخدم حق النقض عليه، ولا يزال بإمكانه التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة.

Made many calls and had meetings at Trump International in Palm Beach, Florida. Why would politicians not want to give people $2000, rather than only $600? It wasn’t their fault, it was China. Give our people the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020