ملتقى الحوار السياسي الليبي يُواصل أعماله لليوم الثالث في تونس

تواصلت بتونس العاصمة اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة أعضائه الـ75 وبحضور رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعكف المشاركون في الملتقى على مناقشة بنود مسودة خارطة الطريق المعروضة عليهم وإبداء الآراء والملاحظات حولها والتي ستقرر وفق المبادئ الناظمة لعمل ملتقى الحوار بإجماع وتوافق الأعضاء عليها.

يُشار إلى أن المبادئ الأساسية الناظمة لعمل الملتقى والموضوعة من قِبل البعثة الأممية تتضمن 6 نقاط أساسية هي:

الشمولية الشفافية التعددية القائمة على التنوع وجهات النظر الكفاءة روح الفريق

هذا وبدأت جلسات اليوم الثالث لملتقى حوار تونس بتناول المشاركون اختصاصات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

كما بحثت أطراف الملتقى أيضا، اختصاص رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوحدة الوطنية في انتظار انتهاء لجنة الصياغة من تعديل المسودة النهائية وطباعتها، بحسب مصادر إعلامية.

وبرعاية الأمم المتحدة، انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، يوم الاثنين، بحفل افتتاح رسمي حضره رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأنه بعد شهور من التحضيرات والمشاورات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الليبي، وخاصة الشباب والنساء والبلديات، انطلقت أشغال الملتقى بحضور 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا، ويمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.

كما شارك في الحفل عبر الاتصال المرئي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي.

ويُناقش الملتقى مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.