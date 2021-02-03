ملتقى الحوار يختتم جلسات الاستماع للمترشحين لرئاسة الحكومة

اختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم الأربعاء، في جنيف السويسرية، جلسات الاستماع الى المترشحين 21 لمنصب رئاسة الحكومة.

وأعربت المبعوثة الأممية بالإناة ستيفاني وليامز، عن تقديرها لمستوى الالتزام والصبر الذي أبداه أعضاء الملتقى في الاستماع للمترشجين الذين قدموا برامجهم وخططهم التي سينفذونها في حال اختيارهم لرئاسة الحكومة.

وأوضحت وليامز في كلمة قصيرة عقب اختتام الجلسة، أن البعثة طالبت المترشحين بتقديم تعهدات خطية بالالتزام بخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في اجتماع تونس وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكدت وليامز أن البعثة طلبت من المترشحين الوضع في اعتبارهم بضرورة أن يكون هناك التزاما بالتنوع الجغرافي عند تشكيل الحكومة وبإشراك الشباب والمرأة بما لايقل عن نسبة 30% في المناصب القيادية في الوزارات.

وانتقلت الجلسة بعد ذلك، إلى اجتماع مغلق لمناقشة القوائم وتقييم ما قدمه كل مترشح من برامج.