ملتقى الحوار يُواصل اجتماعاته ويُصوت على آليات اختيار السلطة التنفيذية

واصل ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاته اليوم الأربعاء، عبر دائرة الاتصال المرئي لمناقشة المقترحات حول آليات الترشح والاختيار للمناصب التنفيذية.

واتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على التصويت على آليات الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة، يوم غد الخميس، على جولتين، بحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار”.

وكان أعضاء الملتقى قد ناقشوا أمس الثلاثاء، في اجتماعاتهم عبر دائرة الاتصال المرئي 8 مقترحات كانت قد تسلمتها بعثة الأمم المتحدة كمقترحات إضافية حول اختيار المناصب التنفيذية الجديدة.

وأكدت البعثة الأممية في رسالة لها يوم الاثنين، تسلمها 8 مقترحات خلال المدة الزمنية المحددة.

وأشارت البعثة إلى أنها لاحظت من خلال النقاش الذي يجري بين الأعضاء أن هناك ما زالت أسئلة واستفسارات تطرح من قِبل البعض عن تلك المقترحات.

وحثت الرسالة على إتاحة المجال لمقدمي المقترحات لتوضيح بعض النقاط والإجابة على أي أسئلة استيضاحية قد تطرح من المشاركين.

وطلبت البعثة من الأعضاء الذين تقدموا بمقترحات بترشيح شخص واحد لعرض المقترح خلال الجلسة.

ونوهت الرسالة إلى أنه في حال عدم استلام اسم لعرض مقترح معين، ستطلب البعثة من الشخص الذي يظهر اسمه في أعلى قائمة الموقعين بعرض المقترح.