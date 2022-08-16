ملتقى المجالس الاجتماعية يُؤكد على اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات

عُقِد ببلدية حي الأندلس في طرابلس، اليوم الثلاثاء، الملتقى الأول للمجالس الاجتماعية على مستوى المنطقة الغربية تحت شعار “نعم للسلم لا للحرب -ليبيا واحدة موحدة ” برعاية المجلس الاجتماعي لحي الأندلس.

وتضمنت محاور الملتقى تشكيل لجان مشتركة بين المجالس الاجتماعية الحاضرة لمعالجة بعض الأمور والاختلافات التي قد تحدث مستقبلا، وتشكيل مجلس اجتماعي عام بفترة زمنية محددة، ومناقشة دور المجالس الاجتماعية في الوضع الراهن، وتحديد موعد الاجتماع القادم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

هذا وأكدت المجالس الاجتماعية بالمنطقة الغربية على اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات والحروب في كل ربوع ليبيا، واللجوء إلى الحوار بدل السلاح، وعودة المهجرين في الداخل والخارج وجبر الضرر.

وقررت المجالس في البيان الختامي للملتقى، تكليف المجلس الاجتماعي حي الأندلس بالتواصل مع جميع المجالس الاجتماعية والأعيان بالمنطقة الغربية لتشكيل المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية.

كما قرر المجتمعون التواصل مع كافة التشكيلات المسلحة لوقف نزيف الدم ومنح الفرصة للجان الاجتماعية لحل الخلافات والتواصل مع الأجسام السياسية في البلاد، مطالبين بتحديد موعد ثابت للانتخابات والعمل على إنجازه بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة.