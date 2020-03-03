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ملتقى المدن والقبائل الليبية يرفض عسكرة الدولة ويدعو إلى بناء دولة المؤسسات والقانون

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 مارس 2020 - 22:24
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ليبيا
أكد البيان على ضرورة عودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج لمناطقهم. [ليبيا الأحرار]

دعا ملتقى المدن والقبائل الليبية لبناء الدولة المدنية، المنعقد الثلاثاء، في مدينة الزاوية، إلى رفض عسكرة الدولة، وحكم الفرد والقبيلة، و بناء دولة المؤسسات والقانون، ودعم السلم الأهلي، ونبذ الحروب والنزاعات.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، طالب من خلاله ببدء حوار ليبي ليبي، و دعم بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وفق المعايير المهنية.

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كما دعا مؤتمر المدن والقبائل الليبية إلى العمل على استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتكريس مبدأ احترام المواطنة والتنوع الثقافي، مؤكداً على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأكد البيان الختامي على ضرورة عودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج لمناطقهم، ورفض الإرهاب والتطرف بكافة أنواعه، ودعم حكومة الوفاق بوصفها الكيان الشرعي الوحيد في البلد، بحسب البيان.

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