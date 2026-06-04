التربية تناقش «مدارس المستقبل» في ملتقى الخمس

تواصلت في مدينة الخمس فعاليات ملتقى مراقبي التربية والتعليم في البلديات، حيث عقدت الجلسة المسائية ضمن أعمال الملتقى المنعقد تحت شعار “التخطيط المبكر لجودة المخرجات”.

وانطلقت الجلسة الأولى من الفترة المسائية ضمن “المحور الثاني”، بإدارة مدير عام مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي القويرح، حيث جرى استعراض ملف صيانة المدارس، ورؤية “مدارس المستقبل”، إلى جانب مناقشة آليات التجهيز المبكر للعام الدراسي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومستقرة.

واستمرت المداولات في الجلسة المسائية الثانية ضمن “المحور الثالث”، والتي ترأستها وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، حيث شهدت الجلسة نقاشات تربوية موسعة حول خطط رفع كفاءة المعلمين، التي قدمها مركز تدريب وتطوير التعليم عبر مديره الدكتور محمد غومة.

كما تناولت الجلسة ملف سد العجز في معلمي المواد الدراسية، حيث جرت مناقشات بين وكيل الوزارة ومراقبي التربية والتعليم في البلديات، مع فتح المجال لتبادل الآراء والمقترحات بهدف تطوير حلول عملية تسهم في معالجة النقص وتحسين الأداء التعليمي.

ويأتي انعقاد ملتقى مراقبي التربية والتعليم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم في ليبيا لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، عبر معالجة ملفات أساسية تشمل صيانة المدارس، وتطوير الكوادر التعليمية، وسد العجز في المعلمين.

كما يعكس الملتقى توجهًا نحو التخطيط المبكر للعام الدراسي وتحسين بيئة التعليم بما يتماشى مع احتياجات البلديات المختلفة.