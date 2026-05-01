ملتقى تعليمي في تاجوراء لبحث تطوير التعليم وتعزيز دور الكوادر النسائية

شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة المهندسة رندة غريب في فعاليات الملتقى الأول للمعلمين والمهتمين بالشأن التعليمي، الذي احتضنه مركز البحوث الصناعية بمدينة تاجوراء، بتنظيم المجلس البلدي ومراقبة التربية والتعليم بالمدينة.

وجاء الملتقى بمشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم عضو مجلس النواب عن بلدية تاجوراء، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومراقب التربية والتعليم، حيث شكّل الحدث منصة حوارية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.

وناقش المشاركون مجموعة من المحاور التي تركز على تطوير قطاع التعليم، وفتح مجالات أوسع للتنسيق بين المعلمين والمهتمين، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التربوية.

وفي كلمتها خلال الملتقى، أكدت وزير الدولة لشؤون المرأة المهندسة رندة غريب التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم برامج التوعية والتمكين داخل المؤسسات التعليمية، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه الكوادر النسائية في القطاعين المحلي والتعليمي.

وأشارت إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تمكين المرأة الليبية على المستوى المحلي، من خلال ربط برامج التمكين بمسارات التنمية الفعلية داخل البلديات، بما يعزز استدامة النتائج ويحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق جهود محلية تستهدف تطوير العملية التعليمية في مدينة تاجوراء، عبر إشراك مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعليم وتعزيز دور الكوادر التربوية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع.