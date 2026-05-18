مسؤولون وخبراء يناقشون مستقبل «الاقتصاد الرقمي» في ليبيا

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية مشاركة وزير الشباب هيثم الزحاف في الجلسة الحوارية التي احتضنها ملتقى روافع 19 للذكاء الاصطناعي، الذي نظمته جمعية بيوت الشباب الليبية، لمناقشة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المجتمعية وفق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وشارك في الجلسة وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي زياد الحجاجي، ومستشار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي علي باكير، إلى جانب عضو مجلس الإدارة بشير بن زاهية، حيث ناقش المشاركون أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات المجتمعية وتعزيز دور الشباب في تنفيذ الرؤى الوطنية المستقبلية.

وركزت النقاشات على الفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات وخلق بيئة أكثر ابتكاراً، إضافةً إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيلهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة في مختلف المجالات التقنية والاقتصادية.

واستعرض المشاركون دور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية إشراك الشباب في المبادرات التقنية والتنموية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.

وتضمنت فعاليات الملتقى أنشطة وألعاباً تفاعلية داخل مكتبة المستقبل، في خطوة أسهمت في تعزيز التفاعل بين الحضور، خاصةً من فئة الشباب والمهتمين بالتقنيات الرقمية، وسط أجواء حيوية صاحبت مختلف فعاليات الحدث.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن توجهات ليبية متزايدة لدعم التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد المعرفي، في ظل تنامي الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وتعمل المؤسسات الليبية خلال السنوات الأخيرة على توسيع مشاركة الشباب في المشاريع التقنية والابتكارية، عبر مبادرات وبرامج تستهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة داعمة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.