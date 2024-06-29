ملتقى لصالونات التجميل في طرابلس يُثير جدلا واسعا!

أثار انعقاد الملتقى الأول لصالونات ومراكز التجميل في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت منصة “تبيان” ما يشاع عن رعاية حكومة الوحدة الوطنية للملتقى.

كما نفت اللجنة التسييرية للملتقى أي علاقة للحكومة بالملتقى ودعمه والتنسيق معهم، مشيرة إلى أنه ملتقى حرفي لتنظيم نقابة صالونات التجميل.

تنفي منصة #تبيان، ما يشاع عن رعاية الحكومة أو أي رعاية لها لما يسمى (ملتقى صالونات ومراكز التجميل). يذكر أن تبيان، منصة… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٩ يونيو ٢٠٢٤

شاهد | أعضاء ملتقى صالونات ومراكز التجميل ينفون تلقي أي دعم من حكومة الوحدة الوطنية وأن المؤتمر حِرَفي لتنظيم رقابة صالونات التجميل #قناة_فبراير | #ليبيا تم النشر بواسطة ‏قناة فبراير‏ في السبت، ٢٩ يونيو ٢٠٢٤