«ملتقى ليبيا للإعلام» يستعرض أساليب مبتكرة لتطوير المحتوى المحلي

تواصل فعاليات أيام طرابلس الإعلامية 2025 نشاطها في يومها الثاني عبر جلسات نقاشية تُنظَّم ضمن ملتقى ليبيا للإعلام، وتركّز الجلسات على جمع الإعلاميين والخبراء وصنّاع المحتوى لتبادل الرؤى واستعراض أساليب مبتكرة تعكس تطلعات المشهد الإعلامي في ليبيا.

ويستضيف معرض ليبيا للإعلام منصات محلية وعربية ودولية، إضافة إلى شركات ومؤسسات إعلامية تعمل على تقديم ورش عمل تطبيقية تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية وتنمية الإبداع لدى المشاركين، ويدعم البرنامج التدريبي توجهات تطوير المحتوى المحلي ورفع قدرات الكوادر الإعلامية الشابة.

وتأتي أيام طرابلس الإعلامية في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي الليبي نموًا متسارعًا رغم التحديات السياسية والاقتصادية، وتهدف الفعالية إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، وتطوير مهارات الصحفيين وصنّاع المحتوى الشباب، وتشجيع الابتكار في تقديم الأخبار والمحتوى الإعلامي.

كما تُعد هذه الفعالية منصة مهمة لعرض التجارب الحديثة في الإعلام الرقمي والتقليدي، وتساهم في بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال الإعلام.