ملتقى مصراتة الجامع يُؤكد نبذ التعصب للقبيلة والعرق

أكد ملتقى مصراتة الجامع على نبذ التعصب للقبيلة والعرق فـ”كلنا لآدم وآدم من تراب”.

وأفاد البيان الختامي للملتقى تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن أهل الخير من أبناء الوطن تنادوا في مدينة مصراتة لا هم لهم إلا رفعة هذا البلد، مدركين أن ما يجمعهم أكبر من أن يفرقهم شيء غيره، وأن سر قوتهم كان ولا زال هو وحده كلمتهم على الحق، وإن اختلفت مشاربهم وآراؤهم وأفكارهم.

كما أكد بيان الملتقى على رفض الإقصاء بسبب اختلاف الرؤى وإنما اختلاف الأفكار مزيه يباركها.

ودعا الملتقى إلى تحكيم العقل في كل ملمة، ورفض استخدام العنف “فلا يرفع بعضنا السلاح في وجه بعض مهما بلغت درجة اختلافنا” و”نكون بنيانا يدفع الظلم الواقع ويحفظ الحق لأصحابه فالجميع تحت سلطة القانون”.

وشدّد البيان على مبدأ حرية التعبير مهما اختلفت الآراء وتشعبت “فلا تكميم للأفواه الصادعة بالحق بعد اليوم”.

كما أكد المجتمعون في الملتقى على وحدة التراب الليبي والحفاظ على استقلاله وأمنه وخلوه من التواجد الأجنبي بمختلف مسمياته.

وطالب البيان من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات البلدية والاستفتاء على الدستور ووضع استراتيجية سريعة للانتخابات العامة ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي على السلطة.

واختُتِم البيان بالقول: “نحن أبناء مصراتة نؤكد للجميع أننا لن نكون حجر عثرة في بناء ليبيا ونمد أيدينا لكل الليبيين لبناء دولة المواطنة دولة العدل والقانون”.

#مباشر من ملتقى #مصراتة الجامع بالمدينة الرياضية مصراتة #إذاعة_مصراتة تم النشر بواسطة ‏راديو مصراتة fm‏ في السبت، ٢٧ يوليو ٢٠٢٤