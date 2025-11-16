ملتقى وطني في طرابلس يبحث مقترح «الملكية الدستورية» لحل الأزمة الليبية

شارك النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، رفقة عدد من أعضاء المجلس، في أعمال الملتقى الوطني للوحدة والسلام الذي انعقد السبت الموافق 15 نوفمبر بالعاصمة طرابلس تحت شعار: “الدستورية الملكية الطريق لحل الأزمة الليبية”.

وشهد الملتقى مناقشة مستفيضة للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا، واستعراض مقترح الملكية الدستورية باعتباره أحد الخيارات المطروحة لإنهاء حالة الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول السبل الممكنة لدعم مسار الاستقرار الوطني ووضع رؤية واضحة تُسهم في رسم مسار للحل الشامل.

وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود الوطنية وتبني مقاربات واقعية تضمن تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددين على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الملتقيات لتعزيز الحوار وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل البلاد.