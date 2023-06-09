ملزمة بنص التعديل الدستوري.. تجمع الأحزاب الليبية يعلن موقفه من اتفاق بوزنيقة

ثمن تجمع الأحزاب الليبية جهود لجنة 6+6 التي أثمرت بالقوانين المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وأفادت الأحزاب الليبية بأنّ التوافق على هذه القوانين بالإجماع بين أعضاء اللجنة يجعلها ملزمة بحسب نص التعديل الدستوري الـ 13.

وأشادت الأحزاب الليبية، بما تضمنه قانون انتخاب مجلس الأمة من تمكين للأحزاب وضمان لمشاركتها السياسية، داعيا كافة الأطراف المحلية والخارجية إلى دعم مخرجات لجنة 6+6.

وحثت الأحزاب الليبية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على التجاوب بفاعلية معها للدفع بالعملية السياسية نحو الانتخابات ومنع محاولات العرقلة والإفشال من الأطراف المستفيدة.