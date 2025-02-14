ملعب بنغازي الدولي يقترب من الافتتاحية

اقتربت التجهيزات الأخيرة بملعب بنغازي الدولي من الافتتاح، حيث كان من المقرر أن يتمّ افتتاحه 17 فبراير الجاري، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم الخميس القادم الموافق العشرين من فبراير الجاري أو يوم الخامس والعشرين على أقصى تقدير لأسباب لوجستية، منها ما هو يتعلق بعمليات الانتهاء من التشطيبات الأخيرة لهذا الملعب المتميز، ومنها ما هو متعلق بعمليات الانتهاء من الترتيبات التنظيمية بما يخص حفل الافتتاح.

ومن جهة أخرى لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد هوية الفريق الذي سيحل ضيفا بمناسبة الافتتاح، حيث استعرض بعض اللاعبين القدامى للمنتخب الوطني ومن أبرزهم طارق التائب وأحمد سعد وأحمد المصلي وغيرهم، وبعض نجوم الكرة الأوروبية، وحيث من الصعب في الوقت الحالي استضافة أندية وفرق أوروبية نتيجة التزاماتها بالمباريات وبضغط المباريات، وهذا ما جعل اللجنة المنظمة تتجه لاستضافة لاعبين ونجوم رسمت في عصر ماضي أفضل اللوحات الفنية في الكرة العالمية.

وتشير بعض الأخبار إلى أنه بالفعل بدأ التواصل مع نجوم برشلونة وأيضا نجوم إيطاليا لحضور هذا الحفل ولخوض مباراة استعراضية في المنشأة الرياضية التي ستحدث نقلة نوعية في الملاعب الليبية.