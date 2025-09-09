ملعب بنغازي يعود إلى الواجهة الدولية بعد 22 عامًا من الغياب

شهدت الكرة الليبية مساء الاثنين حدثًا تاريخيًا طال انتظاره، بعدما استضاف ملعب 28 مارس الدولي بمدينة بنغازي أول مباراة رسمية للمنتخب الوطني بعد غياب امتد لأكثر من 22 عامًا عن المشهد الدولي.

ليلة استثنائية

المدرجات امتلأت بعشرات الآلاف من المشجعين الذين حضروا بأعلامهم وأناشيدهم ليصنعوا أجواءً كروية مبهجة أعادت للأذهان صورة الملاعب الليبية المشتاقة لمثل هذه المناسبات.

لم يكن اللقاء مجرد مواجهة في تصفيات كأس العالم، بل كان احتفالًا جماهيريًا بعودة الحياة إلى أحد أبرز الملاعب التاريخية في ليبيا.

قيمة رمزية كبيرة

عودة ملعب بنغازي إلى استضافة المباريات الدولية تمثل أكثر من مجرد حدث رياضي، فهي تحمل رمزية خاصة لجماهير الشرق الليبي بشكل خاص، ولليبيين عمومًا، حيث طال انتظار هذه اللحظة التي أعادت لهم ذكريات الجيل الذهبي للكرة الليبية.

المباراة التي احتضنها الملعب جاءت لتؤكد أن ليبيا قادرة على استعادة مكانتها في خارطة كرة القدم الأفريقية والدولية، وأن ملاعبها يمكن أن تكون منارات للفرح والاحتفال، بعدما كانت لسنوات طويلة بعيدة عن الواجهة.

عودة ملعب بنغازي الدولية ليست مجرد مباراة عابرة، بل هي عودة ذاكرة وهوية للكرة الليبية، ورسالة واضحة بأن الرياضة في ليبيا قادرة على لمّ شمل الجماهير وإعادة الفرح إلى الملاعب بعد سنوات من الغياب.