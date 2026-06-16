ملعب مصراتة يستعد لـ «الأجواء الأفريقية».. إدارة السويحلي تتعاقد مع شركة متخصصة لتجهيزه

زفّ رئيس مجلس إدارة نادي السويحلي بشرى سارة إلى جماهير النادي العريضة والوسط الرياضي في مدينة مصراتة، بإعلانه رسمياً أن مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بصفته بطلاً لليبيا، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، ستقام على أرضية ملعب مصراتة.

وجاء هذا القرار بعد أن أبرمت إدارة النادي اتفاقاً رسمياً والتعاقد مع شركة هندسية متخصصة لتولي مهام استكمال كافة النواقص الفنية واللوجستية في الملعب، والعمل على توفير جميع المتطلبات والاشتراطات الصارمة والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قبل انطلاق منافسات البطولة القارية، وذلك تمهيداً لزيارة لجنة التفتيش واعتماد الملعب رسمياً لاستضافة المواجهات الدولية.

ويأتي هذا التحرك الإداري السريع من قِبل إدارة بطل الدوري الليبي لضمان خوض الفريق مبارياته الأفريقية بين جماهيره وعلى أرضه، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره القاري، والحد من مشقة السفر واللعب خارج المدينة، في خطوة من شأنها أن تعيد الأجواء والأمسيات الأفريقية الحماسية إلى مدينة مصراتة بعد فترة من الغياب.