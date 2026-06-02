ملف الهجرة يعود للواجهة.. تداول وثائق مثيرة للجدل

تداولت منصات التواص ل الاجتماعي وثائق ومعلومات تزعم إصدار بطاقات لجوء لمهاجرين داخل ليبيا، منسوبة إلى مفوضية اللاجئين في منطقة السراج، إلى جانب حديث عن منع إعادة بعض المهاجرين إلى بلدانهم، في ظل نقاش واسع ومتزايد حول ملف الهجرة والتوطين، وفق موقع المشهد.

وأثارت هذه المعلومات المتداولة جدلاً بين الأوساط المحلية، مع تصاعد ردود الفعل الشعبية الرافضة لفكرة التوطين، وسط استمرار النقاش حول سياسات التعامل مع أوضاع المهاجرين داخل الأراضي الليبية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا متابعة محلية ودولية مستمرة، نظراً لارتباطه بعدة أبعاد أمنية وإنسانية واجتماعية، إضافة إلى تأثيره على الاستقرار في عدد من المناطق.

ويظل ملف الهجرة في ليبيا أحد أكثر الملفات حساسية، مع تعدد الأطراف المعنية به، بين جهات دولية ومحلية، وتباين وجهات النظر حول آليات الإدارة والمعالجة.

هذا ويشهد ملف الهجرة في ليبيا منذ سنوات نقاشًا مستمرًا على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل تدفقات مهاجرين عبر الأراضي الليبية نحو السواحل الأوروبية، وما يرافق ذلك من تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية، إضافة إلى جدل متكرر حول دور المنظمات الدولية في إدارة هذا الملف.