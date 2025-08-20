ملف انتهاكات ترهونة.. النيابة تواصل محاسبة المتورطين في جرائم الكانيات

أعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في مواجهة أحد المتهمين بارتكاب جريمة قتل المجني عليه عصام علي العرابي.

وأوضحت في بيانها أن وكيل النيابة، ضمن لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الانتهاكات المنسوبة إلى ما يُعرف بـ”تنظيم الكانيات”، أجرى تحقيقاً موسعاً تناول واقعة خطف المجني عليه واحتجازه تعسفياً حتى قتله قبل سنة 2020.

وأكدت النيابة أنها أحاطت المتهم (ع. ع) بالأدلة القائمة ضده، وأصدرت أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، في إطار استكمال إجراءات التقصي وجمع القرائن.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة ملفات تحقق فيها النيابة العامة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم الكانيات في مدينة ترهونة والمناطق المحيطة بها، والتي شملت جرائم قتل جماعي وخطف وتعذيب ودفن ضحايا في مقابر جماعية.

وكانت السلطات القضائية شرعت منذ عام 2020 في فتح ملفات متعلقة بهذه الانتهاكات، في مسعى لتوثيق الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها أمام العدالة.