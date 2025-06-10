ملف «وقف إطلاق النار» على طاولة المنفي.. تأكيد على الردع والالتزام

عقب عودته من زيارته الرسمية إلى فرنسا، التقى القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، برئاسة رئيس الأركان العامة، وبحضور رؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات.

وتناول اللقاء نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوصيات المقدمة بشأن الوضع الميداني والتنسيق القائم مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد القائد الأعلى على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بكل صرامة، وتعزيز آليات المتابعة والتنسيق لضمان الاستقرار العسكري والأمني.

وأكد المنفي أن التعامل مع أي خروقات سيكون بمنتهى الجدية، مشيراً إلى أن جميع التقارير المتعلقة بالمخالفات ستحال مباشرة إلى مكتبه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في إطار احترام سيادة الدولة ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو التصعيد.