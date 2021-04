ملكة بريطانيا تعود لممارسة مهامها بعد رحيل زوجها

عادت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية إلى ممارسة مهامها بإجراء مقابلتين ملكيتين افتراضيتين، وذلك بعد 5 أيام من انتهاء الحداد الملكي على الأمير فيليب و10 أيام من مراسم تشييعه.

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن الملكة استقبلت سفيرة جمهورية لاتفيا وسفيرة جمهورية كوت ديفوار عبر رابط فيديو من قلعة وندسور الملكية، وظهرت وهي ترتدي فستانا ملونا بزهور كبيرة أرجوانية وبيضاء وصفراء، وعقدا من اللؤلؤ بثلاثة خيوط، وبروشا من الماس.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاما في 9 أبريل 2021 وأقيمت له جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس يوم 17 أبريل.

وحضر جنازة الأمير فيليب الذي عاش مع الملكة 73 عاما حوالي 30 شخصا من أقرب أصدقائه وأقاربه.

Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace.

🇱🇻Her Excellency Mrs Ivita Burmistre, Ambassador from the Republic of Latvia.

🇨🇮Her Excellency Mrs Sara Affoue Amani, Ambassador from the Republic of Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/LIjQWwacLp

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 27, 2021