ملكة بريطانيا تعود لممارسة مهامها بعد رحيل زوجها

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 19:01 | آخر تحديث: 27 أبريل 2021 - 19:02 نُشر: الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 19:01
دولي
رويترز

عادت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية إلى ممارسة مهامها بإجراء مقابلتين ملكيتين افتراضيتين، وذلك بعد 5 أيام من انتهاء الحداد الملكي على الأمير فيليب و10 أيام من مراسم تشييعه.

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن الملكة استقبلت سفيرة جمهورية لاتفيا وسفيرة جمهورية كوت ديفوار عبر رابط فيديو من قلعة وندسور الملكية، وظهرت وهي ترتدي فستانا ملونا بزهور كبيرة أرجوانية وبيضاء وصفراء، وعقدا من اللؤلؤ بثلاثة خيوط، وبروشا من الماس.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاما في 9 أبريل 2021 وأقيمت له جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس يوم 17 أبريل.

وحضر جنازة الأمير فيليب الذي عاش مع الملكة 73 عاما حوالي 30 شخصا من أقرب أصدقائه وأقاربه.

آخر تحديث: 27 أبريل 2021 - 19:02
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