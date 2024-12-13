ملك البحرين يبعث رسالة هامة لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، جاء في نص رسالة ملك البحرين: “لقد سعدنا بما ورد إلينا عن لقاء رئاسة إدارة الشؤون السياسية بالسفراء المقيمين بدمشق وهي سياسة حكيمة نقدرها كثيرا، وتعكس حرصكم على الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري”.

وأضاف الملك في رسالته: “نحن في مملكة البحرين بحكم رئاستنا للقمة العربية، على أتم الاستعداد للتشاور المستمر معكم وتقديم الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري”.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة، “تطلع بلاده لاستعادة سوريا دورها الأصيل في جامعة الدول العربية”.

هذا، ويستضيف الأردن يوم غد السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.