ملمّحا إلى الحرب.. «حفتر»: لن نتخلى عن طرابلس مهما كانت الظروف

قال آمر عملية الكرامة خليفة حفتر إنّ ضباط قواته ليسوا كضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية، وطرابلس مثلا.

حفتر وفي جولة تفقدية رفقة أبنائه خالد والصّديق على مقر اللواء 106 الذي يقوده إبنه صدّام، شدّد على أنّه لن يتخلّى عن طرابلس مهما كانت الظروف، وفقا لتعبيره.

وعلى خطى أبناء معمر القذافي، نال عدد من أبناء خليفة حفتر دورا مؤثرا في المشهد السياسي عبر منحهم مناصب عليا تمهيدا لاستدعاء أحدهم بصفته خليفة محتملا لأبيه.

ويبرز اسم نجليه خالد وصدام، باعتبارهما أبرز شركاء أبيهما في المحطات البارزة التي خاضها خليفة حفتر طيلة السنوات الماضية لتحقيق طموحه السياسي.

وحمل نجلَا حفتر المختاران رسميا رتبا عسكرية في قوات أبيهم، ويقودان كتائب فاعلة ومؤثرة على الأرض، إلى جانب أدوار سياسية ودبلوماسية أنيطت بهما، رغم كونهما لم يلتحقا يوما بأي كلية عسكرية.