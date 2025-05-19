مليارات الريالات تفتح آفاقاً جديدة بين السعودية والصين

في خطوة جديدة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية بين السعودية والصين، أعلنت شركة “رؤية هادفة القابضة”، بقيادة الرئيس التنفيذي سلمان العبدلي، عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع عدد من كبريات الشركات الصينية، خلال جولة موسعة أجراها وفد الشركة في الصين.

وجاء في بيان رسمي أن شركة النبراس للاستثمار والتطوير العقاري، التابعة للمجموعة، وقعت اتفاقية شراكة مع شركة CITIC Capital الصينية بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال سعودي، بهدف تطوير مشاريع عقارية متقدمة داخل المملكة، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع العقاري وتحديث البنية التحتية.

وفي مجال الصناعات المستقبلية، وقعت شركة سهل الأعمال للصناعات اتفاقية تعاون مع شركتي China New Energy وEurasia، لإنشاء مصنع متخصص في صناعة السيارات الكهربائية داخل السعودية، باستثمارات تبلغ مليار ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى دعم التحول نحو النقل المستدام، وزيادة المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل نوعية في المملكة.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، شملت الجولة زيارة وفد الشركة إلى مقر شركة Green Town الصينية، إحدى أبرز الشركات العقارية في الصين، حيث جرى استعراض مشاريعها وبحث سبل التعاون المشترك، إلى جانب توجيه دعوة رسمية من الرئيس التنفيذي للشركة لزيارة السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التطوير العقاري.

وأكد العبدلي أن هذه الاتفاقيات تمثل جزءاً من استراتيجية “رؤية هادفة” لتوسيع الشراكات الدولية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق السعودي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستدامة والتنوع الاقتصادي المنشودين ضمن رؤية 2030.

وتشهد العلاقات بين السعودية والصين تطوراً مستمراً ومتنامياً على مدى العقود الماضية، حيث تحولت الشراكة بين البلدين إلى واحدة من أهم التحالفات الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، وتعتمد السعودية على الصين كواحدة من أكبر شركائها التجاريين، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، بينما تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط عبر مشاريع ضخمة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.

وتتميز العلاقات الثنائية بالتكامل بين اقتصاد يعتمد على النفط وتنويع اقتصادي صيني طموح، مما يعزز فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات المستقبلية، ويشكل أرضية قوية لتحقيق مصالح مشتركة مستدامة.