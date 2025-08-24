ملياردير سويدي يهاجم إسرائيل: لستم شعب الله المختار وتتصرفون كخدم للشيطان

وجه رجل الأعمال والملياردير السويدي روجر أكيليوس انتقاداً لاذعاً لإسرائيل، مؤكداً أن الإسرائيليين “يتصرفون كخدم للشيطان وليس كشعب الله المختار”.

ويشتهر أكيليوس بدعمه الإنساني لقطاع غزة، حيث أعلن عن بيع جزء من حصته في شركة العقارات الكبرى “كاستيليوم”، بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار كرونة، بهدف تخصيص العائدات لدعم مشاريع تنموية وإغاثية في فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم اللاجئين في المخيمات والعمل الإنساني العام.

وأكد أن الأموال ستُستخدم بالكامل لتمويل مشاريع تهدف إلى تحسين حياة المدنيين الفلسطينيين دون أي اعتبار سياسي.

وأوضح الملياردير السويدي أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون، خصوصاً في غزة، مشيراً إلى أن الحالة الإنسانية هناك بلغت مستويات لا يمكن تجاهلها.

ويُعد هذا التبرع جزءاً من سلسلة مساهمات أكيليوس السابقة، حيث دعم غزة أكثر من مرة وأنشأ دار أيتام فيها، لكنها تضررت بشكل كامل خلال الغارات الإسرائيلية، ما سبب له حزناً شديداً.

كما أعرب عن رأيه بأن “حركة حماس، بغض النظر عن تقييم أفعالها، هي حركة مقاومة ضد الاحتلال”، مشيراً إلى أن هناك نماذج مشابهة عبر التاريخ.

هذا وولد روجر أكيليوس عام 1945، وبدأ حياته المهنية في مجال البرمجة قبل أن يؤسس شركته العقارية التي توسعت لاحقاً دولياً، مما مكّنه من بناء ثروة ضخمة تقدر بمليارات الكرونات السويدية، كما أسس مؤسسة Akeliius Foundation التي تنشط في عدة مجالات إنسانية حول العالم، خصوصاً في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، ولعب دوراً بارزاً في تقديم دعم مالي خلال جائحة كورونا.

إعلام مصري يكشف فضيحة تاريخية: فرنسا دعمت إسرائيل لتطوير برنامجها النووي

كشف الكاتب والإعلامي المصري عادل حمودة عن فضيحة تاريخية تورطت فيها فرنسا لدعم إسرائيل في تطوير برنامجها النووي خلال خمسينيات القرن الماضي.

وأشار حمودة، خلال برنامجه “حقائق التاريخ” على قناة القاهرة الإخبارية، إلى دور رئيس الوزراء الفرنسي السابق موريس بورجيس مانوري، الذي تولى المنصب لمدة أربعة أشهر فقط عام 1957، في تسهيل حصول إسرائيل على اليورانيوم اللازم لصناعة قنبلة نووية، من خلال تزوير أوراق رسمية وخلق اتفاق إيجار مزيف للتحايل على الحظر الأوروبي المفروض على بيع هذه المادة الحساسة.

وأوضح الإعلامي المصري أن مانوري ساعد شيمون بيريز، المسؤول عن الملف النووي الإسرائيلي آنذاك، في الحصول على اليورانيوم قبل استقالته، وأن الواقعة لم تُكشف إلا لاحقاً من خلال تصريحات بيريز في فيلم وثائقي على منصة نتفليكس، ما يوضح ما وصفه حمودة بـ”افتقار المسؤولين الإسرائيليين للأمانة في الحفاظ على الأسرار”.

وأكد أن قرار إسرائيل بتطوير القنبلة النووية جاء بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون عام 1955 ضمن ما عُرف بـ”الخيار شمشون”، وهي استراتيجية لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وتشير تقديرات إلى أن إسرائيل تمتلك حالياً بين 80 و200 رأس نووي، رغم عدم الاعتراف الرسمي بذلك، في إطار سياسة “الغموض النووي”.

ويعد البرنامج النووي الإسرائيلي من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط، حيث بدأت إسرائيل العمل على تطوير قدراتها النووية في خمسينيات القرن العشرين بمساعدة دول غربية، خاصة فرنسا، التي لعبت دوراً محورياً في بناء مفاعل ديمونا النووي في النقب، وتوفير اليورانيوم والتكنولوجيا اللازمة ضمن اتفاقيات سرية أثارت جدلاً دولياً لاحقاً.