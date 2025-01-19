مليار دولار شهرياً.. خسائر كارثية في أمريكا مع حظر «تيك توك»

كشفت شركة “تيك توك”، عن “الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تعتمد على التطبيق”.



وقالت الشركة إن “الشركات الصغيرة، ستتكبد خسائر تقدر بمليار دولار، في الشهر الأول من الحظر، فقط، وقدرت الشركة أيضا أن صناع المحتوى سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح”.

وبحسب “تيك توك”، “أما الشركة الصينية، فستخسر الكثير هي أيضا، وتحديدا ثلث مستخدميها العالميين، مما يؤدي إلى خسارة 29 بالمئة من إيراداتها الإعلانية”.

“إستونيا” تدعو إلى النظر في حظر “تيك توك” في أوروبا

في أعقاب حظر الولايات المتحدة منصة “تيك توك” على أراضيها، دعا وزير خارجية إستونيا مارغوس تساخكنا، إلى النظر في حظرالمنصة في أوروبا أيضا.

وكتب تساخكنا على منصة “إكس”: “على مدى السنوات الماضية، شهدنا كيف قامت “تيك توك” بنشر المعلومات المضللة وتستخدم كمنصة للتلاعب بالانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعها الهائل للبيانات يشكل تهديدا خطيرا للأمن ويجب النظر في حظر “تيك توك” في أوروبا أيضا”.

وكان “أفاد الآلاف من مستخدمي موقع “تيك توك” الأمريكيين، بتوقف عمل المنصة في الولايات المتحدة، واختفاء تطبيقها من متجر التطبيقات “App Store”.

وجاء في الإشعار الذي تلقاه مستخدمو المنصة: “تم اعتماد قانون حظر استخدام منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، للأسف هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المنصة في الوقت الحالي، نحن محظوظون لأن الرئيس “دونالد ترامب” أوضح أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لاستعادة عمل “تيك توك” بمجرد توليه منصبه”.