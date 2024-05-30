مليتة للنفط تعلن عن بئر جديد بقدرة تتجاوز 5 آلاف برميل يوميا

تمكنت شركة مليته للنفط والغاز، من حفر بئر جديد (FB-36) في وقت قياسي، بحقل الفيل واستكماله بشكل جيد، واختباره بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 5056 برميل نفط يوميا.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على صفحتها في “فيسبوك”، أن حفر البئر يأتي ضمن خطتها في تحسين ورفع مستوى الإنتاج.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على لجنة إدارة المشغل والموظفين بشركة مليته للنفط والغاز، الذين ساهموا في تحقيق هذا العمل.

يُشار إلى أن شركة “مليته” للنفط والغاز، أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وتُدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم، كما تُدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

وتساهم شركة “مليته” للنفط والغاز في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.