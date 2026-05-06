مليته تحقق إنجازاً جديداً في مشروع «الغاز البحري»

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز عن الانتهاء من أعمال التصنيع والتجميع لمعدات مشروع استغلال الغاز بحقل البوري، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية ضمن مشاريع تطوير قطاع الطاقة في ليبيا، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا في تركيب ضواغط منصة صبراتة.

وجاء الإعلان خلال مراسم رسمية أقيمت في مدينة رافينا الإيطالية، حيث كشفت البيانات الفنية عن تحقيق نسبة إنجاز فعلية بلغت 69 في المائة، متجاوزة النسبة المخططة التي كانت محددة عند 62 في المائة، ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.

ويعد المشروع، الذي أُبرم عقده مع شركة سيبم في أغسطس 2023، أحد أكبر الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بميزانية إجمالية تصل إلى 1.565 مليار دولار، أنفق منها حتى ديسمبر 2025 نحو 928 مليون دولار.

وعقب مراسم الاحتفال، انطلقت سفينة الشحن المحملة بوحدات المشروع في طريقها نحو حقل البوري، حيث من المتوقع وصولها خلال عشرة أيام، تمهيدًا لبدء عمليات الرفع الثقيل والربط الفني بالمنصتين 3 و4.

ويتضمن المشروع أعمالًا هندسية واسعة تشمل تحديث المرافق القائمة ومد خطوط أنابيب بحرية مغمورة، من بينها خط بقطر 14 بوصة وبطول 8 كيلومترات لربط المنصتين، وخط آخر بقطر 10 بوصات وبطول 20 كيلومترًا لربط حقل البوري بمنصة صبراتة وصولًا إلى مجمع مليته الصناعي.

ويستهدف المشروع استغلال قدرة إنتاجية تصميمية تصل إلى 125 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، إلى جانب الوصول إلى مرحلة صفر حرق للغاز في حقل البوري، بما يتماشى مع توجهات المؤسسة الوطنية للنفط للقضاء على ظاهرة حرق الغاز بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز الإنتاج الفعلي في سبتمبر 2026، ليسهم في تعزيز إمدادات الغاز للسوق المحلي، إلى جانب دعم قدرات التصدير، بما يعزز منظومة الطاقة الوطنية.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل والشركات المنفذة، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ استراتيجية المؤسسة وخططها الرامية إلى تطوير قطاع النفط والغاز وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الطاقة في ليبيا.

المؤسسة الوطنية للنفط تتيح تقريرها السنوي 2025 للعموم عبر موقعها الرسمي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إتاحة تقريرها الفني السنوي للعام 2025 عبر موقعها الرسمي، في إطار التزامها بمبادئ الشفافية والإفصاح، وتعزيز وصول المعلومات للرأي العام والجهات المهتمة بقطاع النفط.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير، المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن بيانات شاملة حول حركة الإنتاج والإيرادات خلال العام الماضي، إلى جانب أبرز الإنجازات والمشاريع التي نفذتها المؤسسة في مختلف مناطق العمل النفطي.

ويعرض التقرير أيضًا مؤشرات فنية ومالية تعكس أداء القطاع خلال عام 2025، بما يتيح للباحثين والمختصين الاطلاع على تفاصيل دقيقة حول تطورات الإنتاج والتشغيل في المؤسسة الوطنية للنفط.

وخصصت المؤسسة عبر موقعها الرسمي نسخة إلكترونية من التقرير، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتمكين المهتمين من الاطلاع المباشر على البيانات المنشورة، ضمن توجه لتعزيز مبدأ الإفصاح المؤسسي.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم توفير نسختين، الأولى باللغة العربية والثانية باللغة الإنجليزية.