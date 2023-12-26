«مليته» تنجح في إعادة حفر واستكمال البئر الرابع بحقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عن نجاح شركة “مليته” للنفط والغاز في إعادة حفر واستكمال البئر الرابع في حقل الفيل أحد أكبر حقول النفط في البلاد والواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب ليبيا.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن خططها في تحسين ورفع مستوى الإنتاج.

وأوضحت مؤسسة النفطـ، أن البئر جرى إعادة حفره واستكماله بشكل جيد، واختباره بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 3500 برميل نفط يومياً.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تُدير الحقل عبر شركة مليتة بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط في تحسين ورفع مستوى الإنتاج ، تمكنت شركة مليته للنفط والغاز ، من إعادة حفر البئر الرابع… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الثلاثاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣