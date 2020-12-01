«مليته» للنفط تُناقش خطة عمل العام القادم

عقد رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “مليته” للنفط والغاز، اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات في مقر الشركة الرئيسي، بحضور أعضاء لجنة إدارة المشغل.

وكان الاجتماع الأول مع الإدارة العامة للعمليات فرع الغاز، والاجتماع الثاني مع فريق المشاريع المشتركة عبر الدوائر المغلقة، والاجتماع الثالث مع الإدارة العامة للعمليات فرع النفط.

وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض نشطات هذه الإدارات وما تم إنجازه من أعمال خلال سنة 2020م، وكما تم مناقشة خطة عمل لسنة 2021م، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك.

هذا وحث رئيس لحنة إدارة المشغل على ضرورة تحسين وتطوير الإنتاج واستخدام التقنية الحديثة مع مراعاة شروط الصحة والسلامة.

وتم إنشاء شركة “مليته” للنفط والغاز بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وُتدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة فى ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم .

كما تدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

كما تساهم شركة “مليته” للنفط والغاز فى سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.