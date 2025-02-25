مليون مشترك ومليارات الدولارات.. تفاصيل أكبر عملية «نصب» في مصر!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، بواقعة نصب الإلكتروني كبرى لإحدى المنصات، ضحيتها أكثر من مليون شخص، إضافة لمبالغ مالية تجاوزت 6 مليارات دولار، بحسب تقارير مصرية.

حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتورطين وكشفت تفاصيل مثيرة، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من 101 مواطن خلال يومين بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى “FBC” عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجمالها قرابة “2 مليون جنيه” بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.

وأعلنت الوزارة أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن “قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى “FBC”، وذكرت أن هؤلاء قاموا بالاتفاق مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة”.

وكشفت الوزارة أنه “تم ضبط 13من المتهمين وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة و1135 شريحة هاتف محمول وجهاز “لاب توب” ومبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها “مليون و270 ألف جنيه”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة”.

المنصة التي عُرفت اختصارا باسم FBC، والتي تم إغلاقها، تمكنت من كسب ثقة عدد كبير وغير مسبوق من المصريين في مثل هذه العمليات، وبلغ عدد المشتركين في المنصة خلال فترة وجيزة مليون شخص، حكى بعضهم تجربتهم المريرة قبل ضياع حلم البحث عن الثراء.

وقالت إحدى الضحايا في منشور على فيسبوك: “أنا طالبة وأصرف على نفسي ودخلت البرنامج على أساس إنه حقيقي.. أنا مش عارفه أعمل أي دلوقتي ومقهورة من امبارح”، مشيرة إلى أنها شاركت في البرنامج بمبلغ 15 ألف جنيه.

وحكى أحد الضحايا تفاصيل “عملية النصب”، قائلا إن المنصة تغري مواطنين للاشتراك فيها والحصول على مبالغ مالية مقابل مهام بسيطة مثل تثبيت بعض التطبيقات والألعاب، موضحا أن المشتركين كان بإمكانهم سحب المبالغ يوميا، وتطالب المنصة المشتركين بدفع مبالغ مالية مقابل ترقية عضويتهم ومن ثم الحصول على مبالغ أكبر.

وواصل أحد الضحايا “خميس”، حديثه قائلا إن المنصة عرضت مغريات كبيرة لترقية العضويات وهو ما دفع المشتركين لدفع مبالغ كبيرة أملا في الحصول على مبالغ أكبر، ثم يوم السحب توقفت المنصة بداعي وجود إجازة، مع إرجاء موعد سحب الأموال إلى الأسبوع التالي، وخلال هذا الأسبوع تم عرض مغريات أخرى ليدفع المشتركون مبالغ إضافية، وفي النهاية أعلنت المنصة تعرضها للقرصنة وتوقف عملها.

فيما تقول”سارة” إن “الحكايه كلها بدأت يوم الخميس 2/6 الناس سحبت فلوسها الطبيعية لكن قامت المنصة ابتداء من يوم الجمعة 2/7 برفع عدد مهام وأرباح (المستوى) J3 من 350 إلى 490 جنيها لجمع أكبر عدد من الناس في المنصة، واشترك أعضاء المستوى J2 في J3”.

وواصلت: “المنصة نزلت 5000 هدايا رمضان للمستوى J3” لإغراء باقي المشتركين لترقية عضويتهم، لتحقق المنصة مكاسب مهولة، ثم يوم الخميس 2/13 وهو يوم السحب المنتظر، أوقفت المنصة السحب بداعي “عيد الشجرة”.

ويحكي ضحية آخر باسم “خالد”، عن تجربته، قائلا إنه دخل منصة FBC منذ أيام قليلة ليتمكن من سداد أقساط شهرية خاصة بهواتف محمولة، وذكر أنه باع هاتفه واقترض بعض الأموال لدخول “ليڤل الـ11,000 جنيه” (أحد المستويات في المنصة)، معربا عن تخوفه من التعرض للحبس بسبب القروض التي لم يعد بإمكانه سدادها.

وتقول “ياسمين”، ضحية أخرى للمنصة، إنها كانت في مستوى الـ3600 جنيه، ثم رفعت مستوى عضويتها إلى مستوى 11200 ولم تحصل على أي أموال من المنصة، متابعة: “دي فلوس عمليه أمي وكنت مفكرة إني هاخد الفلوس في شهر، والله مقهورين”.

إلى ذلك، قال محامي بعض الضحايا عبد العزيز حسين، إنه تم عمل أكتر من 50 محضرا ضد منصة FBC حتى الآن.