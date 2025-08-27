مليون يورو على الطاولة.. تشيلسي يُغري نجم برشلونة الشاب

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي عرضًا رسميًا لبرشلونة بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع لاعب الوسط الشاب الدولي الإسباني فيرمين لوبيز، قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، يدرس تفاصيل العرض وسط تباين بين رغبات المدرب هانسي فليك الذي لا يريد التفريط في اللاعبين، وحاجة النادي لتحقيق شروط اللعب المالي النظيف.

ويعتبر فيرمين لوبيز أن عرض تشيلسي فرصة مغرية، لكنه مرتبط عاطفيًا بنادي برشلونة الذي يراه “نادي حياته”، ويواجه خيار البقاء ومحاولة فرض نفسه كلاعب أساسي أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

ويرى برشلونة أن بيع فيرمين بهذا المبلغ سيساعد في حل جزء من المشاكل المالية مؤقتًا، مما يمكّن النادي من تسجيل بعض الصفقات الجديدة مثل فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن وروني باردجي.

ويُذكر أن فيرمين لم يشارك مؤخرًا في مباراة برشلونة ضد ليفانتي، وكان في اتصال مباشر مع المدرب فليك الذي يسعى لطمأنته حول مستقبله في الفريق.