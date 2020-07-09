ممثلة شابة تقتل زوجها بزجاجة

جريمة قتل مرورعة راح ضحيتها الزوج متأثرا بإصابته البالغة بعدما أمسكت الزوجة الممثلة الشابة عبير بيبرس، بزجاجة وكسرت رقبتها وغرزتها في صدره فسقط على الأرض فاقدًا للوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وقالت المتهمة إن زوجها كان يضربها كل يوم لأي سبب، موضحة أنه حتى بعد أن قتلته تسبب في دخولها السجن، مضيفة أنها نفذت الجريمة بالمصادفة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت بالزجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقداً للوعي.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد،وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها أمام قاضي المعارضات.